Испания

Наставник Аякса нравится руководству "сине-гранатовых" как специалист.

Несмотря на то, что президент Барселоны Жоан Лапорта ранее публично заявил, что не собирается увольнять Рональда Кумана с поста главного тренера первой команды, ситуация может в любой момент измениться.

Так, по информации Marca, которая ссылается на Catalunya Radio, наставник амстердамского Аякса Эрик Тен Хаг по-прежнему является главным претендентом на то, чтобы возглавить каталонский гранд в случае отставки Кумана.

Утверждается, что в приглашении нидерландского специалиста лично заинтересован президент Барселоны.

Впрочем, ранее сам Эрик Тен Хаг прокомментировал слухи, связывающие его с "сине-гранатовыми", следующим образом: "У меня еще есть дела в Аяксе". Вполне возможно, что вариант с его назначением рассматривает Барселоной только в конце текущего сезона.