Испания

Жоан Лапорта поделился своим мнение по поводу возможной отставки главного тренера Барселоны Рональда Кумана.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Рональда Кумана.

"Куман останется. Он продолжит тренировать Барселону вне зависимости от того, как закончится сегодняшний матч с Атлетико. Он заслуживает доверия, он — легенда Барселоны. Я ценю то, что он решился возглавить нашу команду в трудные времена", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, Куман возглавляет Барселону с августа 2020 года. В нынешнем сезоне "блаугранас" стартовали с двух поражений в Лиге чемпионов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после шести матчей.

Напомним, матч Атлетико — Барселона состоится сегодня, 2 октября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.