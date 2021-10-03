Испания

Football.ua представляет анонс 10-го тура УПЛ между Эспаньолом и Реалом Мадрид.

Десятый тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Барселоне, где Эспаньол намерен остановить мадридский Реал в его беспроигрышной серии на внутренней арене.

Эспаньол — Реал Мадрид

Воскресенье, 3 октября, 17:15. Стадион Корнелья-Эль Прат, Барселона. Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания) — главный арбитр встречи. Трансляция на видеосервисе Megogo.

Подопечные Карло Анчелотти посреди недели в очередной раз шокировали футбольную общественность, уступив на своем поле на международной арене команде, которая находится существенно ниже "сливочных" в рейтинге УЕФА. Впрочем, украинский болельщик от этой осечки испанского коллектива точно не грустил, так как победа в итоге досталась молдавскому Шерифу, возглавляемому Юрием Вернидубом (2:1). Однако, еврокубки еврокубками, а на внутренней арене Реалу настолько мощное сопротивление в текущем сезоне еще никому не удавалось оказать.

Не ожидается проблем для "галактикос" и во время их предстоящего выезда в Каталонию, как бы это странно не звучало. Дело в том, что с этого сезона местный Эспаньол вновь является участником "элитного" первенства, но несмотря на победу в прошлом розыгрыше Сегунды, непосредственно в Ла Лиге вновь не может продемонстрировать содержательной игры. Единственный успех "попугаев" — победа над Алавесом (1:0), в то время как испытание более статусными коллективами вроде Севильи (0:2) или Атлетико (1:2), она не прошла. Текущая позиция команды из Барселоны в Ла Лиге — 15 строчка, которая, при наилучшем стечении обстоятельств, может превратиться в 12 позицию, однако есть риск и вовсе провалиться в зону вылета.

История противостояний:

Всего матчей: 194 (44 победы Эспаньола, 36 ничьих, 114 побед Реала Мадрид);

На поле Эспаньола: 97 матчей (39 побед Эспаньола, 20 ничьих, 38 побед Реала Мадрид);

Разница забитых и пропущенных голов: 219-409 в пользу Реала Мадрид;

Самый результативный матч: победа Реала Мадрид 7:2 (1934), 7:2 (1957), победа Эспаньола 5:4 (1940).