Испания

Форвард Атлетико прокомментировал успех его команды в центральном матче тура.

Главным поединком восьмого тура испанской Ла лиги было противостояние на Ванда Метрополитано между мадридским Атлетико и каталонской Барселоной, в котором хозяева в конечном итоге отпраздновали успех (2:0).

Атлетико — Барселона 2:0 Видео голов и обзор матча

Одним из авторов забитых мячей в данном поединке стал нападающий "матрасников" Луис Суарес, который сумел одной из частей своего празднования, обращенного в сторону центральной трибуны домашнего стадиона, результативного удара создать весомый информационный повод.

Уругваец жестом изобразил разговор по телефону, что автоматически сформировало один из вопросов для него на послематчевой пресс-конференции.

"Я рад, что команда победила, к этому мы и стремились. Барселона — особенный соперник для меня, но все свои силы сейчас я отдаю Атлетико.

Я знал, что если забью, то мне придется извиниться. Из уважения к бывшим партнерам, из-за нашей связи с ними, из-за того, какой период сейчас у этой команды.

Мой жест не адресован Куману — он адресован всем людям, у которых есть мой номер, потому что он не изменился. Я в шутку пообещал детям, что сделаю это", — подытожил форвард.

В следующем туре мадридский Атлетико сыграет домашний матч против Реала Сосьедад.