"Королевский клуб" потерпел выездное поражение.
Эспаньол - Реал, getty images
03 октября 2021, 19:08
Реал в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании отправился в гости к Эспаньолу и проиграл со счетом 1:2.
Мадридцы пропустили уже на 17 минуте от Де Томаса, а позже Видаль, на исходе часа игры, удвоил преимущество "попугаев".
Гол Карима Бензема лишь скрасил горечь поражения "королевского клуба", которое стало первым в этом сезоне в чемпионате Испании.
Эспаньол — Реал 2:1
Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60 — Бензема, 71
Эспаньол: Диего Лопес — Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Гомес, Педроса — Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58) — де Томас, Эмбарба (Ву Лэй, 65).
Реал: Куртуа — Васкес, Начо, Милитао, Алаба — Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде — Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72).
Предупреждения: Эмбарба, Хиль — Камавинга