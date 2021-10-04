Испания

Обзор главных событий в чемпионате Испании.

Последний тур Примеры перед международным перерывом подарил нам битву между Атлетико и Барселоной, сенсационное поражение Реала, ставшее для "сливочных" первым в новом сезоне, и много других любопытных событий.

Атлетико более чем уверенно расправился с Барселоной

Центральный поединок тура особой интриги не подарил. "Матрасники" предсказуемо считались фаворитом отчетной встречи, что и подтвердили на практике, одолев каталонцев в родных стенах.

Подробнее об этом матче вы можете прочесть в нашей отдельной статье-разборе.

Реал потерпел второе поражение на неделе

Вслед за необъяснимым фиаско с Шерифом в чемпионской лиге Мадрид потерпел и первое поражение в этом сезоне испанского чемпионата. Номер, который удался злейшим врагам "сливочных" из Атлетико, не сумели повторить сами "бланкос".

Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Алаба – Кроос (Каземиро, 62) – Вальверде, Модрич (Йович, 62), Камавинга (Родриго, 46) – Бензема, Винисиус (Азар, 72)

В первом тайме помимо гола Рауля де Томаса, к слову, воспитанника как раз легендарной "Ла Фабрики", расстрелявшего нижний правый угол ворот Тибо Куртуа после прострельной передачи от Эмбарбы, и выделить особо нечего.

На поле было достаточно грубости, а вся опасность, исходящая от Реала, либо гасилась Диего Лопесом (опять игрок со "сливочным" прошлым), либо не таила в себе максимальной угрозы для "перикитос".

Во втором тайме Папа Карло принял решение добавить новую кровь в атаку. Вместо выдавшего достаточно посредственный матч Винисиуса появился Эден Азар, Каземиро был призван придать баланса в центре поля, ну а Родриго и Йович – это очевидные замены, направленные на созидание.

Тем не менее, "бланкос" это не сильно помогло. Блестящий сольный проход Алейша Видаля, завершившийся вторым взятием ворот Куртуа, поставил гостей на грань катастрофы. Вскоре Карим Бензема сократил отставание в счете, до этого еще раз отметившись голом, отмененным после консультации с ВАР, а затем отменили еще и мяч Азара.

В самой концовке Давид Алаба мог вырвать для мадридцев ничью, но его удар со штрафного получился уж больно бесхитростным.

Да уж, чудовищная неделя для Реала, которую он наверняка захочет поскорее забыть!

Первое поражение Севильи, первая победа Гранады

Казалось бы, как могут сыграть команды, одна из которых еще не выигрывала, а вторая не проигрывала? Но, как говорил классик, не ищите логики в футболе! Севилья была в лидерах и, имея игру в запасе, после этого тура могла догнать лидеров Атлетико и Барселону. И перед "нервионцами" стояла, казалось бы, вполне решаемая задача – обыграть Гранаду, идущую в зоне вылета.

Не вышло. Хозяева выиграли благодаря, грубо говоря, случайному голу. Рочина решился на удар с дальней дистанции и в этом ударе не было абсолютно ничего сверхъестественного, однако Буну умудрился пропустить. Во-первых, из-за того, что не видел момент удара, и, во-вторых, что сделал шаг не в ту сторону. Вот и вынимай. Буквально через несколько минут Диего Карлос обязан был восстанавливать паритет, но ему не удалось забить с пяти метров в падении ударом головой. Были и еще отличные моменты (Жордан, Ламела, Мунир, Кунде), но Гранада выстояла.

Конечно, счет не по игре и он скорее случайный. Но он на табло.



Коротко об остальных:

- Атлетик минимально разделался с Алавесом в стартовом поединке тура. На 9 минуте удар Рауля Гарсии с "точки" потащил Фернандо Пачеко, однако вскоре реабилитировался за сей досадный промах, головой расстреляв ближний угол после навеса от Лекуе Мартинеса. Все идет к тому, что Депортиво начнет следующий сезон в Сегунде. Лишь одна победа в семи турах, сенсационная, над мадридским Атлетико, и шесть поражений. С такой игрой в элитном дивизионе делать нечего, а жаль, симпатичная ведь некогда была команда.

- Осасуна сумела дожать Райо в самой концовке в не самой зрелищной игре. Обе команды нанесли по семь ударов, но в створ били исключительно памплонцы. Уже в компенсированное ко второму тайму время Ману Санчес "щучкой" замкнул подачу с фланга, принеся команде Маноло Альгуасиля.

- Леванте продолжает идти без побед. На сей раз, "лягушки" уступили Мальорке. "Островитяне" заслужили победу, вырвав ее в середине второго тайма благодаря голу Иддрисы Баба Мохаммеда, головой отправившего мяч в правый нижний угол после навеса от Пабло Маффео. Не обошлось и без ошибки вратаря левантийцев, который обязан был вытаскивать этот удар. Это фиаско стало последней каплей для руководства Леванте и Пако Лопес был уволен, будучи самым продолжительным тренером в истории клуба.

- 0,16 – 1,44. Это показатель xG во встрече Кадиса и Валенсии. Думаем, вы понимаете, кто обязан был уверенно брать три очка в отчетной игре. Если бы не эффектные сэйвы кипера "субмарины" Херемияса Ледесмы, то "летучие мыши" несколько раз достаточно больно покусали бы оппонента (см. "лучший перформанс вратаря в туре" ниже).

- Эльче неожиданно одолел Сельту благодаря единственному голу аргентинского форварда Дарио Бенедетто. Да-да, того самого, который показывал язык Гонсало Монтелью в мадридском финале Копа Либертадорес-2018, а после этого отправился в Марсель. Бомбардир в касание расстрелял ворота после передачи с фланга от Фиделя.

- Вильярреал справился с Бетисом на Эстадио де ла Серамика. Оба мяча на счету голландца с нигерийскими корнями – Арно Данжума, в эпизоде с первым голом совершившего неплохой спринтерский забег, а после вколотив игровой снаряд по центру после поперечной передачи в штрафную от Мойсеса Гомеса.

- Хетафе и Реал Сосьедад победителя не выявили. В первом тайме Сандро Рамирес забил отличный мяч после контратаки, а во второй половине встречи Микель Оярсабаль головой вколотил сферу в сетку, воспользовавшись верховой передачей Андони Горосабеля.

Интересные факты:

- Луис Суарес забил всем командам Ла Лиги, с которыми играл. Барселона — 31 из них.

- Леванте не добыл ни одной победы в своих первых восьми играх сезона в Ла Лиге (4 ничьих и 4 поражения) во второй раз в своей истории после сезона-2007/08, в котором они в итоге вылетели (20-е место).

- Атлетико не проиграл ни одной из своих последних трех встреч с Барселоной в Примере (В1, Н2), что является их лучшей беспроигрышной серии против каталонцев в соревновании с пяти игр с сентября 2004 г. по декабрь 2006 г. (В3 Н2).

- Тома Лемар отличился голами во встречах с Эспаньолом и Барселоной в этом сезоне Ла Лиги, столько же, сколько он забил в предыдущих 78 играх Примеры за "матрасников".

- Атлетико Мадрид впервые в истории трижды кряду сохранил свои ворота в неприкосновенности против Барселоны.

- Вильярреал не проиграл в семи стартовых матчах Примеры впервые с сезонов-2008/09 и 2016/17. Оба раза в тех случаях они в итоге финишировали пятыми.

- Микель Оярсабаль своими голами заработал для Реала из Сан-Себастьяна наибольшее количество очков среди всех полевых игроков Ла Лиги на этом этапе сезона (7 очков благодаря 6 голам).

- Карим Бензема забил 16 голов в восьми матчах Ла Лиги в этом сезоне (девять голов и семь передач), что является лучшим стартом по забитым голам на данном этапе соревнований в XXI веке после Криштиану Роналду в сезоне-2014/15 (16 голов и один ассист).

- Реал Мадрид проиграл выездной матч Примеры впервые с ноября 2020 года против Валенсии (1:4), тем самым закончив впечатляющую серию из 18 выездных игр чемпионата Испании без поражений.

- Рауль де Томас стал первым игроком Эспаньола со времен Рауля Томудо (сезон-2007/08), забившим в одном сезоне и Реалу, и Барселоне в составе "попугайчиков".

- Фидель из Эльче отдал две голевые передачи в семи матчах в Ла Лиге-2021/22, что только на одну передачу меньше, чем было у него в предыдущем сезоне (три ассиста в 30 играх).

Лучший гол 8 тура:

Тома Лемар:

Алейш Видаль:

Карим Бензема:

Лучший перформанс вратаря в туре:

Символическая сборная 8 тура:

Юмор недели:

Вместо тысячи слов:

Проблемы нынешней Барселоны:

Эмоции фанатов:

Думаем, что эта история закончится именно так:

Как выглядит прачечная после этой недели Лиги чемпионов:

ТАБЛИЦА: