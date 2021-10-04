Испания

Пако Лопес больше не является главным тренером испанского клуба.

Леванте на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Пако Лопеса.

Такое решение руководство клуба приняло после неудачного начала нового сезона в испанской Ла Лиге. После восьми туров у Леванте четыре ничьи и четыре поражения. Команда находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице.

Лопес возглавлял Леванте с 2018 года. С тех пор он провел 147 матчей и является самым продолжительным тренером в истории клуба. По его руководством "лягушки" доходили до полуфинала Кубка Испании.

Свой следующий матч Леванте проведет 17 октября после перерыва на международную паузу для сборных. Соперником "лягушек" будет Хетафе.

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