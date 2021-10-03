Испания

Сергей Костенюк разбирает минувший центральный поединок 8-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В центральном матче восьмого тура Ла Лиги Атлетико Диего Симеоне на "Ванда Метрополиртано" уверенно переиграл Барселону Рональда Кумана. Разберем основные тактические нюансы этого принципиального и важного с турнирной точки зрения противостояния.

Команды с разным настроением подошли к матчу. Рональд Куман не мог рассчитывать на травмированных Агуэро, Дембеле, Брэйтуэйта и Педри. Не добавляло позитива и неопределенность с главным тренером, который оказался под большим давлением после второго подряд разгромного поражения в Лиге чемпионов. Лишь за день до матча президент клуба огласил о доверии к Рональду Куману. По крайней мере, с повестки дня был снят вопрос о возможной отставке уже по результатам матча в Мадриде.

Смотрите также: Атлетико — Барселона 2:0 Видео голов и обзор матча

Дисквалификация, из-за которой наставник каталонцев не мог руководить игрой команды со скамейки, при таких обстоятельствах была сущим пустяком. На протяжении всего матча Куман по телефону активно вел переговоры с одним из своих ассистентов на скамейке – Хенриком Ларссоном. Последней ступенью коммуникации между главным тренером и командой на поле был Альфред Шредер. Именно экс-наставник Хоффенхайма и доносил до игроков требования Кумана, который располагался на трибуне в компании аналитика и Йорди Кройффа.

Атлетико — Барселона 2:0

Голы: Лемар, 23 (Суарес), Суарес, 44 (Лемар)

Атлетико: Облак — Эрмосо (Фелипе, 80), Хименес, Савич, — Коке — де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоди, 80) — Фелиш (Корреа, 72), Суарес (Гризманн, 72)

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Миньгеса (Л.Де Йонг, 75) — Ф.Де Йонг, Бускетс, Нико — Гави (Пуч, 75), Депай, Коутиньо (Фати, 64)

Предупреждения: Коке — де Пауль, Гави.

Диего Симеоне ожидаемо сыграл с Барселоной по схеме 5-3-2 или 3-5-2, в зависимости от фазы игры. Базовой структурой гостей была формация 4-2-3-1 с Коутиньо в роли условной "десятки" и юными Гави и Нико в составе. Левого защитника играл правша Дест. По плану на игру, в финальной трети поля американец часто смещался к центру под ударную ногу.

Даже без статистики, по уровню линий обороны на карте усредненных позиций сразу можно понять, что подавляющим территориальным преимуществом владела Барселона.

Удары (в створ) – 6(3):9(2)

Удары из штрафной – 4:3

Удары после стандартов – 0:3

Владение – 29,5%:70,5%

Точность передач – 75%:90%

Длинные передачи – 65:41

Короткие передачи – 262:724

Передачи в финальную треть – 84:232

Кроссы – 7:18

Ключевые передачи – 5:6

Передач подряд – 4:7

Дриблинг (успешный) – 6(4):21(8)

Фолы – 13:10

Цифры матча хорошо характеризуют его характер, но абсолютно не отражают сути. Не смотря на контроль мяча и большее количество ударов, на протяжении всей игры ее ход контролировали хозяева поля. Контроль мяча Барселоной был достаточно стерильным, а взаимодействия игроков на половине поля соперников недостаточно быстрыми и слаженными. Именно низкая интенсивность взаимодействий не позволяла команде Кумана создавать пространство в финальной трети поля.

В своих позиционных атаках гости более активно действовали на левом фланге/полуфланге. Через эту вертикальную зону прошло 40% атакующих действий каталонцев. В первом тайме Атлетико часто использовал проактивные методы обороны, но после того, как команда Симеоне повела в счете, она имела все основания отдать мяч сопернику и сделать ставку на организацию быстрых атак. "Индейцы" активно контратаковали через фланги и имели во второй половине матча несколько перспективных выходов для того, чтобы окончательно закрыть матч.

На карте ударов по воротам видно, что 6 из 9 ударов гостей были нанесены из-за пределов штрафной и всего два удара пришлись в створ ворот Облака. В то время, как две трети ударов Атлетико были нанесены из пределов штрафной.

Атлетико неплохо прессинговал в начале матча, пока была необходимость. Игроки имели персональные ориентировки и включались по триггеру. Но, при этом, гол Лемара родился не после прессинга или контрпрессинга. Он был организован вследствие быстрой атаки после короткого розыгрыша мяча на своей половине поля.

Обратите внимание на скриншот выше. Часто Фелиш смещался на фланг, когда Атлетико начинал позиционную атаку через эту вертикальную зону. Если Эрмосо был с мячом, а Карраско открывался на бровке, последнего, как правило, встречал правый защитник Барселоны Миньгеса. Высокая позиция фулбека заставляла правого центрального защитника Араухо уходить на фланг за Фелишем. Суарес оставался один с Пике, а в зону левого защитника Барсы подключался Льоренте. Таким образом, в линии обороны гостей создавалась ситуация 1 в 1. И это все "благодаря" выбрасываниям правого фулбека на Карраско.

Велика вероятность, что Симеоне готовился к тому, что Куман решит встречать латераля фулбеком. Эта комбинация повторялась. Эрмосо отдал продольный пас на сместившегося в полупространство Фелиша (скрытый герой матча). Дальше пара форвардов и Лемар быстро разыграли треугольник с выводом хавбека один на один с Тер Штегеном – 1:0.

В позиционной обороне Атлетико встречал Барселону средним блоком, перестраиваясь на структуру 5-3-2. Латерали садились в линию обороны. Второй гол был организован по похожему с первым сценарию. Активный и неуступчивый в единоборствах Фелиш сместился налево и стянул на себя защитника, разыграв с Лемаром выход в быструю атаку. На этот раз на ударную позицию вывели Суареса. Луис к голевой передаче добавил гол и отметил его жестом, который адресовался Рональду Куману. Уругваец сымитировал звонок по телефону, напоминая о том, что в свое время главный тренер Барселоны позвонил ему и сообщил о том, что не рассчитывает на него.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне после матча был доволен не только результатом, но и игрой своей команды: "Мы провели хорошую игру, были организованными, очень хорошо переходили из обороны в атаку. Барселона владела мячом, но мы смогли сыграть так, как хотели.

Таймы были одинаковыми – Барса много владела мячом. В первом тайме наши контратаки были очень хороши, во втором – не совсем. Это первый раз, когда мы играли против Барселоны без Месси. Они владели мячом столько же, сколько и всегда, но дело в том, что Месси уникален".

В свою очередь, Рональд Куман отметил, что на качестве игры, пока еще его команды, негативно сказалось отсутствие отдельных игроков, которые на данном этапе находятся в лазарете: "Мы заслуживали большего от этой игры, но не воспользовались своими возможностями. Наша команда предоставила соперникам слишком много свободного пространства в эпизодах с пропущенными голами. Должным образом не накрыли Лемара при первом взятии ворот со стороны Атлетико. Подобные ошибки недопустимы на таком уровне.

Когда травмированные вернутся в строй, мы заиграем в более качественный футбол. Игроки в лазарете обладают качеством выше, чем те, которые у нас присутствуют в обойме сейчас. Нам не хватает глубины атаки, Мемфис Депай старается закрывать эту брешь. Барселоне необходимо создавать открытое пространство, что особенно важно против такого соперника, как Атлетико. Это такая команда, против которой возникнет две-три возможности, и их точно надо реализовывать.

Могу только поблагодарить Лапорту за его слова о доверии перед игрой. Если у вас нет уверенности в том, что кто-то стоит у вас за спиной, то сложно спокойно работать. Нужно время, а результаты обязательно придут. Однако, я остался полностью доволен решением Лапорты".

Думаю, решение президента Барселоны в первую очередь обусловлено отсутствием оптимальных вариантов в качестве замены Рональду Куману. Если бы у Лапорты сегодня был реальный, достойный кандидат, который бы с большим энтузиазмом ждал зеленого света, то смена главного тренера не заставила бы себя долго ждать. На мой взгляд, руководство Барселоны прекрасно понимает бесперспективность дальнейшего сотрудничества со штабом Кумана, но, судя по всему, пока не лучшее время для отставки.

Барселона в очередной раз потерпела безнадежное, сухое поражение. Разумеется, несколько неплохих возможностей для взятия ворот у гостей были, но в целом, результат абсолютно соответствует ходу игры, которая проходила по сценарию Атлетико. Победы над Миланом в Лиге чемпионов и Барселоной (пусть и такой) в Ла Лиге подкрепляют достаточно высокие стандарты игры "индейцев".

Наиболее актуальной задачей штаба Диего Симеоне является оптимизация эффективности действий команды в противостоянии с условными Алавесами. Если Атлетико перестанет испытывать дискомфорт в процессе демонтажа автобусов, то у действующих чемпионов будут неплохие шансы на защиту титула.

Сергей Костенюк, Football.ua