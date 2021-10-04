Уход нидерландца может дорого обойтись "сине-гранатовым".
Рональд Куман, getty images
04 октября 2021, 21:16
Барселоне придется выплатить Рональду Куману солидную компенсацию в случае увольнения нидерландского специалиста.
Как сообщает журналист Исаак Фуото, "сине-гранатовым" придется расстаться с 12 миллионами евро, если решение об увольнении будет принято до 30 июля 2022 года.
Такое решение может серьезно ударить по планам каталонцев стабилизировать финансовое положение клуба.
Напомним, что Тен Хаг по-прежнему является фаворитом на смену Куману в Барселоне.