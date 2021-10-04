Испания

Клуб не набрал ни одного очка в текущем сезоне.

Испанский Хетафе на своем сайте сообщил об увольнении главного тренера клуба Мичела.

Помимо 58-летнего наставника клуб также покидает и его тренерский штаб. Решение принято на совете директоров.

Хетафе — команда с худшим стартом Ла Лиги за последние 25 лет

Мичел проработал в Хетафе всего пять месяцев — с мая 2021 года. В текущем сезоне команда в восьми играх набрала одно очко.

Следующий матч Хетафе сыграет против Леванте в воскресенье, 17 октября. Начало матча — в 19:30.

Ранее сообщалось, что Леванте уволил наставника Пако Лопеса.