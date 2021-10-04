Клуб не набрал ни одного очка в текущем сезоне.
Мичел, Getty Images
04 октября 2021, 21:24
Испанский Хетафе на своем сайте сообщил об увольнении главного тренера клуба Мичела.
Помимо 58-летнего наставника клуб также покидает и его тренерский штаб. Решение принято на совете директоров.
Хетафе — команда с худшим стартом Ла Лиги за последние 25 лет
Мичел проработал в Хетафе всего пять месяцев — с мая 2021 года. В текущем сезоне команда в восьми играх набрала одно очко.
Следующий матч Хетафе сыграет против Леванте в воскресенье, 17 октября. Начало матча — в 19:30.
Ранее сообщалось, что Леванте уволил наставника Пако Лопеса.