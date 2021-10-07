Клуб переманил специалиста из Китая.
Хавьер Перейра, TGG
07 октября 2021, 11:55
Испанский Леванте на своем официальном сайте объявил о назначении Хавьера Перейры на пост нового тренера клуба.
Контракт с 55-летним наставником рассчитан до лета 2022 года. По окончанию текущего сезона стороны могут продлить контракт еще на два года.
Перейра до этого работал ассистентом во многих клубах, в том числе в Уотфорде и Фулхэме Его последним клубом был китайский Хэнань Суншань.
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