Испания

Клуб переманил специалиста из Китая.

Испанский Леванте на своем официальном сайте объявил о назначении Хавьера Перейры на пост нового тренера клуба.

Контракт с 55-летним наставником рассчитан до лета 2022 года. По окончанию текущего сезона стороны могут продлить контракт еще на два года.

Перейра до этого работал ассистентом во многих клубах, в том числе в Уотфорде и Фулхэме Его последним клубом был китайский Хэнань Суншань.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.