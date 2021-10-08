Испания

Жоан Лапорта продолжает активно обсуждать уход Лионеля Месси.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что он до последнего момента надеялся, что Лионель Месси продолжит выступать в составе "блаугранас".

"Я слишком люблю Месси, чтобы злиться. Но приходит время и ты понимаешь, что ничего не получится, и разочарование возникает с обеих сторон. У него было желание остаться, но было и давление из-за полученного им предложения от ПСЖ. Он знал, что перейдет в ПСЖ, если не останется в Барселоне.

Он запомнится как лучший игрок в истории Барселоны, и я хочу, чтобы так все и осталось. Все указывает на то, что он получил предложение ПСЖ еще до своего ухода из Барселоны. Мы знали, что предложение крупное.

Когда дело дошло до принятия решения, я подумал, что сделаю все на благо Барселоны. Я надеялся, что ситуация изменится, что Месси предложит играть за Барселону бесплатно, но нельзя ожидать, что игрок его уровня пойдет на такой шаг.

У нас очень хорошие отношения. Я знал, что если мы поправим финансовое положение, то сможем удовлетворить его требования, но мы не могли предъявлять требований, зная о его предложении от ПСЖ", — приводит слова Лапорты Marca ссылаясь на RAC1.

Напомним, Месси покинул Барселону после 17 лет выступлений, в течение которых он выиграл 34 трофея.