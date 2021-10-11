Испания

Рональд Куман может лишиться ряда важных игроков.

Мюнхенская Бавария заинтересована в подписании Тер-Штегена, Педри, Деста и Френки де Йонга.

"Ротен" были заинтересованы в Десте в бытность игроком Аякса, однако тогда Баварии не удалось подписать футболиста. Сейчас же боссы мюнхенцев намерены завершить трансфер защитника, воспользовавшись финансовыми трудностями каталонского клуба.

Что касается подписания Педри, то тут шансы на успех невелики, так как талантливый футболист Барселоны длительное время ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Тер-Штегена же Юлиан Наггельсман рассматривает в качестве преемника Нойера на ближайшие пять лет.

Тем не менее, Бавария вряд ли сможет заполучить в свои ряды всю четверку. Вызывает сомнение что Барселона, которая зимой сможет потратить лишь 16 млн евро на трансферы будет отпускать основных футболистов.