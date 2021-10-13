Испанец не связывает свое будущее с "канонирами".
Эктор Бельерин, Getty Images
13 октября 2021, 13:19
Защитник Эктор Бельерин не хочет возвращаться в Арсенал, когда завершится его аренда в Бетисе, сообщает El Desmarque.
Бельерин покинул Арсенал в последний день трансферного окна и присоединился к Бетису, за который он болел в детстве.
По информации СМИ, между испанским защитником и главным тренером Микелем Артетой возник конфликт, что послужило одной из причин его перехода.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 4 поединка в футболке "зелено-белых", отличившись одним ассистом.
Действующий контракт Бельерина с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.