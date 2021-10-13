Испания

Испанец не связывает свое будущее с "канонирами".

Защитник Эктор Бельерин не хочет возвращаться в Арсенал, когда завершится его аренда в Бетисе, сообщает El Desmarque.

Бельерин покинул Арсенал в последний день трансферного окна и присоединился к Бетису, за который он болел в детстве.

По информации СМИ, между испанским защитником и главным тренером Микелем Артетой возник конфликт, что послужило одной из причин его перехода.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 4 поединка в футболке "зелено-белых", отличившись одним ассистом.

Действующий контракт Бельерина с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.