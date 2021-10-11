Французский нападающий не собирается оставаться в стане "канониров".
Александр Ляказетт, getty images
11 октября 2021, 18:59
Арсенал не оставляет попыток сохранить Александра Ляказетта, но нападающий собирается продолжить карьеру в другом месте.
Как сообщает издание football london, французский нападающий окончательно решил покинуть "канониров" грядущим летом.
Отметим, что в этом сезоне опытный форвард провел за Арсенал четыре поединка, отметившись двумя голами и ассистом.
Напомним, что Барселона рассматривает кандидатуры Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.