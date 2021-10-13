Испания

Барселона отпустит своего футболиста лишь за космическую сумму.

Полузащитник каталонской Барселоны и сборной Испании Педри вскоре продлит контракт с клубом.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, а сумма выкупа футболиста составит 1 миллиард евро, сообщает Фабрицио Романо.

Контракт будет подписан в ближайшие часы, а каталонский клуб объявит об этом уже на этой неделе.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В текущем сезоне футболист провел 4 матча за Барселону во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.