18-летний футболист получил повреждение в расположении сборной.
Педри, Getty Images
13 октября 2021, 13:57
Полузащитник Барселоны Педри может пропустит ближайшие поединки своей команды из-за травмы, сообщает Sport.es.
По информации источника, 18-летний футболист получил повреждение бедра в расположении сборной Испании.
Также отмечается, что Барселона рассчитывает на него в матче с Реалом, который пройдет 24 октября.
Таким образом, Педри не сможет помочь "блаугранас" в матчах против Валенсии (17 октября) в Ла Лиге и киевского Динамо (20 октября) в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне Педри провел четыре матча и не отличался результативными действиями.
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