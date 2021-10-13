Испания

18-летний футболист получил повреждение в расположении сборной.

Полузащитник Барселоны Педри может пропустит ближайшие поединки своей команды из-за травмы, сообщает Sport.es.

По информации источника, 18-летний футболист получил повреждение бедра в расположении сборной Испании.

Также отмечается, что Барселона рассчитывает на него в матче с Реалом, который пройдет 24 октября.

Таким образом, Педри не сможет помочь "блаугранас" в матчах против Валенсии (17 октября) в Ла Лиге и киевского Динамо (20 октября) в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Педри провел четыре матча и не отличался результативными действиями.

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