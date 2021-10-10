Испания

Отступные в 400 миллионов евро останутся в контракте молодого испанца.

Полузащитник Педри в ближайшее время может подписать новый контракт с Барселоной. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сторонам удалось договориться по финансовым условиям нового соглашения, а также есть договоренность о том, что сумма отступных в контракте в размере 400 миллионов евро будет оставлена.

Также отмечается, что стороны пока не могут сойтись в сроках контракта. Каталонский клуб хочет продлить соглашение на пять лет, а сам футболист на меньший срок.

В нынешнем сезоне Педри провел четыре поединка во всех турнирах.

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