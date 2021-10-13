Испания

Поединки с участием команд не состоятся в этот уикенд.

Высший совет Испании по спорту (CSD) принял решение перенести матчи 9-го тура Примеры Реал – Атлетик и Гранада – Атлетико, сообщает издание Marca.

Изначально эти поединки должны были состояться 17 октября, но испанские власти решили перенести их из-за матчей отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке, которые пройдут в ночь на 15 октября. Новые даты проведения матчей испанского первенства станут известны позже.

По этой же причине в сентябре уже были перенесены матчи Севилья – Барселона и Вильярреал – Алавес.

Таким образом, следующим поединком для Реала станет выездная встреча с Шахтером 19 октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.