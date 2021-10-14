Испания

Футболист может продолжить сотрудничество с клубом.

Агент талантливого вингера Барселоны и сборной Испании Ансу Фати Жорже Мендеш, который также представляет интересы Криштиану Роналду, прилетел в Барселону.

Его визит назначил с целью проведения переговоров с руководством Барселоны о новом контракте Фати с клубом.

Президент Барселоны Жоан Лапорта, понимая сложное финансовое положение клуба, намерен в ближайшее время договориться о продлении сотрудничества с воспитанником Ла Масии.

Отмечается также, что и Фати, и Барселона, заинтересованы в пролонгации действующего контракта, который рассчитан до июня 2022 года.

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