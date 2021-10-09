ЧМ-2022. Отбор

Дебютант национальной сборной поделился эмоциями от важного события в его жизни.

Полуфинальный матч в рамках Лиги наций УЕФА против Италии носил для нападающего сборной Испании Йереми Пино успешный характер не только в плане победы его команды (2:1), но еще и в контексте дебюта в составе национальной команды.

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, 18-летний исполнитель поделился своими впечатлениями от знаменательного события на старте его профессиональной карьеры.

"Я очень рад возможности дебютировать в составе сборной и остался доволен тем, как команда меня приняла. На одну мечту в моей жизни стало меньше, тем более, произошло это на таком исторически важном стадионе, как Сан-Сиро.

Считаю, что футболисты, которые сейчас пробиваются в состав сборной Испании из подрастающего поколения являются очень сильными. Каждый старается с уверенностью вносить свой собственный вклад в общие успехи команды, а главный тренер нам этом только помогает. Наша главная задача — показать индивидуальные качества на поле.

Кантеры в Испании работают просто превосходно, поэтому оттуда и выходят молодые футболисты, готовые со старта рубить себе путь в состав главной команды страны. Мы все хотим пройти по пути Ансу Фати и Педри, тут нечего скрывать. Мы с Педри пересекались в молодежной сборной до 17 лет всего один раз, но сразу сумели понять друг друга. Жаль, что я должен был в силу возраста завершить выступления за ту команду.

Я попросил прощения у партнеров за пропущенный командой гол, так как чувствую, что в этом есть моя большая вина. Спать в ту ночь лег очень поздно, так как все время разговаривал с семьей и друзьями. Телефон разрывался от сообщений, поэтому я хочу поблагодарить каждого за поддержку.

От игры в сборной остались только приятные впечатления. Такое чувство, что играешь с парнями из двора в уличный футбол — тот же самый уровень единения. Однако, нами руководил очень грамотный наставник, и именно по предложенными им тактиками мы и сумели одержать победу в итоге.

Луис Энрике — большой человек. Он постоянно рядом с командой и старается найти подход к каждому игроку. Я слышал когда-то об этом, но увидеть подобное вживую было для меня настоящим удивлением. Я безумно благодарен за доверие, которое он мне предоставил", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что уже 10 октября сборная Испании сыграет в финале Лиги наций УЕФА против Франции.