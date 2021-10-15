Испанский вингер вскоре подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми".
Ансу Фати, Getty Images
15 октября 2021, 14:00
Барселона продолжает вести переговоры со своим талантливым вингером Ансу Фати в вопросе продления действующего контракта.
Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между руководством "сине-гранатовых" и 18-летним испанцем находятся на финальной стадии.
Стороны согласовывают между собой последние детали, включая длительность нового соглашения и размер клаусулы.
Напомним, ранее каталонская Барселона объявила о продлении контракта с полузащитником Педри.