Барселона продолжает вести переговоры со своим талантливым вингером Ансу Фати в вопросе продления действующего контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между руководством "сине-гранатовых" и 18-летним испанцем находятся на финальной стадии.

Стороны согласовывают между собой последние детали, включая длительность нового соглашения и размер клаусулы.

Напомним, ранее каталонская Барселона объявила о продлении контракта с полузащитником Педри.