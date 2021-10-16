Испания

Полузащитник Барселоны высказался относительно возможной награды для бывшего партнера по команде.

Каталонская Барселона несколькими днями ранее заключила обновленное соглашение со своим 18-летним полузащитником Педри, установив для него сумму отступных в размере 1 млрд евро.

В последствии, игрок прокомментировал значимость данного события для его дальнейшей карьеры.

"Эта награда досталась мне за хорошую работу по ходу прошлого сезона. Считаю, что подобные решения руководства и есть демонстрация того, что клуб напрямую заинтересован в работе с подрастающим поколением.

Я всегда мечтал оказаться в этом клубе, но сейчас он переживает далеко не лучшие времена. Я убежден, что мы еще вернемся на вершину, и будем регулярно выигрывать различные титулы.

Благодарен за советы моей семье: отцу, маме и брату. Они помогают мне проходить через сложные моменты, и я точно уверен, что без них никогда бы не смог оказаться здесь.

Мне кажется, что я еще многое могу дать Барселоне, поэтому в своем первом сезоне тут я скорее больше осваивался. Из запомнившегося могу назвать дебют против Вильярреала, момент с первым голом в Лиге чемпионов, а также встречи в Кубке.

Сейчас у меня есть небольшое повреждение, но я не склонен думать, что оно стало причиной предыдущего сезона. Просто немного не повезло. Сейчас думаю только о том, чтобы вернуться в игру.

От выступлений за Барселону я жду только побед. Реал — мой личный вечный соперник, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы моя команда всегда побеждала в матчах против него.

Что же касается Золотого мяча, то в этом году я бы отдал его Месси, хотя и не мне решать подобные вопросы", — подытожил футболист.

Отметим, что сроки возвращения Педри после мышечного повреждения все еще остаются неизвестными.