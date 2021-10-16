Испания

Бразилец высказался о возможном возвращении в каталонский клуб.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес признался, что хотел бы вернуться в Барселону и мог бы помочь своему бывшему клубу в работе с молодежью.

Алвес получил статус свободного агента в сентябре этого года, когда расторг контракт с Сан-Паулу. Защитник, которому в мае исполнилось 38 лет, не планирует завершать карьеру и намерен вернуться на поле в 2022 году.

"Было бы слишком самоуверенно говорить, что я нужен Барселоне. Я ушел, потому что меня не все устраивало в клубе. Не хотелось наблюдать за тем, чем все закончилось в клубе после моего ухода.

Если в Барсе думают, что нуждаются во мне, то могут просто позвонить мне. Я считаю, что до сих пор могу приносить пользу, но больше все в Барсе, потому что там сейчас много молодых игроков", – приводит слова Алвеса издание Sport.

Дани Алвес выступал в составе Барселоны в 2008-16 годах, сыграв в составе "сине-гранатовых" 391 матч и забив 21 гол.