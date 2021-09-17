Бразилия

38-летний бразилец снова стал свободным агентом.

Сан-Паулу на своем официальном сайте подтвердил, что защитник Даниэль Алвес больше не является игроком бразильского клуба.

Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт, который был рассчитан до декабря 2022 года.

По информации СМИ, Алвес был недоволен тем, что бразильский клуб имеет задержки по зарплате.

Алвес стал игроком Сан-Паулу летом 2019 года и с тех пор он провел 95 матчей, в которых забил девять голов.

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