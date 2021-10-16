Испания

Футболист оценил свои шансы на престижную награду.

Форвард мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема оценил свои шансы на успех в борьбе за Золотой мяч.

Футболист считает, что попасть в список номинантов — уже почетное достижение.

"Это было моей мечтой с юных лет, а также мотивацией. Золотой мяч награда для лучших игроков мира, поэтому оказаться в списке номинантов невероятно почетно. Если посмотреть на фамилии всех, кто там есть, то испытываешь очень приятное чувство от того, что оказался в этой компании. Награда всегда была моей целью.

Можно сказать, что я близок к победе. Я многого добился за последние 4 года. Золотой мяч является результатом твоего труда, но все дело все равно в команде",- приводит слова футболиста ESPN.

Ранее, легендарный бразильский форвард Роналдо высказался о Золотом мяче.