Легендарный бразилец похвалил французского форварда.
Роналдо, Getty images
14 октября 2021, 16:09
Легендарный бразильский нападающий Роналдо назвал своего фаворите в борьбе за Золотой мяч.
По его мнению, Бензема — самый достойный из кандидатов на престижную награду.
"Бензема — мой кандидат и фаворит в борьбе за Золотой мяч. Он держит высокую планку уже на протяжении 10 лет, прирожденный чемпион. Бензема лучший прямо сейчас",- написал Роналдо в своем Facebook.
Напомним, Карим Бензема вошел в список из 30 претендентов на Золотой мяч-2021.
Церемония награждения состоится 5 декабря в Париже (Франция).