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Легендарный бразилец похвалил французского форварда.

Легендарный бразильский нападающий Роналдо назвал своего фаворите в борьбе за Золотой мяч.

По его мнению, Бензема — самый достойный из кандидатов на престижную награду.

"Бензема — мой кандидат и фаворит в борьбе за Золотой мяч. Он держит высокую планку уже на протяжении 10 лет, прирожденный чемпион. Бензема лучший прямо сейчас",- написал Роналдо в своем Facebook.

Напомним, Карим Бензема вошел в список из 30 претендентов на Золотой мяч-2021.

Церемония награждения состоится 5 декабря в Париже (Франция).