Клуб не планирует возвращать легенду.
Дани Алвес, Getty Images
17 октября 2021, 11:50
Накануне бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который остался без клуба, сообщил о готовности вернуться в Барселону.
Однако руководство клуба не проявляет желание и не видит необходимость возвращать футболиста в Каталонию.
По их мнению, если Алвес перейдет в Барсу, то будет мешать развитию Серджиньо Деста и Оскара Мингесы, которые играют на его позиции.
Также отмечается, что в Барселоне с уважением относятся к Алвесу и считают его легендой клуба и лучшим правым защитником в истории "сине-гранатовых".
Дани Алвес играл за Барселону с 2008 по 2016 год. На его счету 23 турнира с клубом, более 250 сыгранны матчей и 14 голов.
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