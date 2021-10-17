"Желтая субмарина" потерпела домашнее поражение.
Вильярреа л - Осасуна, getty images
17 октября 2021, 22:10
Вильярреал в рамках девятого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Осасуну и потерпел поражение.
Гости вышли вперед в середине первой половины игры, а хозяева восстановили паритет в начале второго тайма. Однако Осасуна вырвала победу под занавес встречи.
Вильярреал — Осасуна 1:2
Голы: Морено, 55 — Торро, 26, Авилья, 87
Вильярреал: Рульи — Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 46) — Капу (Коклен, 46), Парехо, Тригерос (Пако Алькасер, 78), Пино (Мойсес Гомес, 78) — Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 78).
Осасуна: Эррера — Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия — Санчес, Брашанац, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 89) — Рубен Гарсия (Мартинес, 69), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).
Предупреждения: Капу — Эррера, Гарсия Д. Гарсия У., Торро, Авилья