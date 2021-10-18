Испания

Football.ua провел тактический анализ последнего поединка национального первенства будущего соперника киевского Динамо в рамках лиги чемпионов УЕФА.

В преддверии очного противостояния с киевским Динамо, Барселона в рамках 9-го тура испанской Ла Лиги на своем поле сыграла с Валенсией. "Сине-гранатовые" одержали волевую победу в непростом матче. Постараемся разобраться с основными достоинствами и недостатками в игре Барсы.

В сравнении с последним матчем, в котором команда Рональда Кумана еще до международной паузы проиграла Атлетико, в стартовом составе каталонцев состоялось четыре замены. Претерпела изменений и тактическая схема команды. Во встрече с Бенфикой (0:3) голландский специалист сделал выбор в пользу структуры 3-4-1-2, в противостоянии с Атлетико (0:2) Куман сыграл в 4-2-3-1, а в матче с Валенсией поиск наиболее оптимального варианта интерпретации идей тренерского штаба привел к схеме 4-3-3.

Барселона — Валенсия – 3:1 (2:1)

Голы: Фати, 13, Депай (пен.), 41, Коутиньо, 85 — Гайя, 5.

Барселона: Тер Штеген — Роберто, (Мингеса, 71) Пике, Гарсия, Альба — Бускетс, Де Йонг, Гави (Нико, 71) — Депай, Фати (Коутиньо, 59), Дест (Агуэро, 87).

Валенсия: Силлессен — Фулькье (Муса, 75), Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон (Элдер Кошта, 86), Васс, Дуро (Андре, 60) — Гедеш (Черышев, 75), Гомес (Вальехо, 86).

Предупреждения: Гави, Бускетс — Гайя, Фулькье, Гомес.

Удары (в створ) – 12(5):9(3)

Удары из штрафной – 7:2

Удары после стандартов – 2:4

Владение – 60%:40%

Точность передач – 90%:81%

Передач подряд – 7:5

Длинные передачи – 26:58

Короткие передачи – 547:324

Ключевые передачи – 8:5

Передачи в первую треть – 129:75

Передачи во вторую треть – 271:189

Передачи в финальную треть – 173:118

Выносы – 15:21

Дриблинг (успешный) – 26(16):18(8)

Фолы – 16:13

Наиболее неожиданным решением Кумана была роль Деста. Молодой фулбек сыграл на позиции правого вингера, тогда как крайнего защитника сыграл Серхи Роберто. Также нужно отметить эффективную игру вернувшегося в состав Фати. В компании с Бускетсом и Депаем левый вингер был одним из лучших игроков в матче.

Основные статистические данные говорят о преимуществе Барселоны. В математике Валенсия превзошла соперника разве что по верховым единоборствам — 5:17. Отборы и перехваты в расчет не берем. Преимущество Барсы во владении практически обрекало ее на меньшие показатели.

Хозяева поля более активно строили свои позиционные атаки на правом фланге, где важную роль играл условный треугольник Альба — Фати — Гави. Но, по большому счету, основная опасность их этой вертикальной зоны исходила после индивидуальных действий.

Часто после перегруза левого фланга Барселона переводила мяч на дальнюю бровку, где в теории пространство должны были взрывать связка Дест — Роберто. Американец, систематически смещался с фланга в центр, пытался обыгрываться с Депаем, но этот "маневр Месси" практически не работал. Эксперимент с Дестом вряд ли убедил Кумана. У Фати подобный прием работал гораздо эффективнее. Его первый гол — это как раз комбинация со смещением и отыгрышем с форвардом.

Несмотря на преимущество Барселоны в количестве ударов из пределов штрафной, нужно отметить, что гости имели достаточно перспективных выходов в атаки и при более эффективных взаимодействиях в завершающей стадии могли рассчитывать на более благоприятный результат. До гола Коутиньо, который очень хорошо вошел в игру, игра не была закрыта и вопрос об итоговом результате висел в воздухе.

Одним из главных минусов Барселоны было чрезмерное количество импровизации во второй трети поля. Это не способствовало слаженной командной игре. Создается впечатление, что игрокам на поле не хватает готовых механизмов в разных фазах позиционной атаки.

В первой и второй фазах позиционного наступления Барселона не испытывала существенных проблем. Команда неплохо продвигала мяч на половину поля соперника. Прослеживалась четкая структура.

Была заметна нацеленность Барсы на быстрый выход в атаку. Часто защитники искали возможность забросов. Фати открывался в недодачу, а Гави или Депай атаковали пространство за спинами защитников Валенсии. На практике задумки работали плохо. В основном, мешала несвоевременность взаимодействий.

В третьей фазе позиционных атак структура Барсы отмечалась асимметричностью. Альба поднимался в линию атаки, как и один из инсайдов (Гави или де Йонг).

В фазе игры без мяча команда Кумана как правило садилась в средний блок. Дест опускался в линию полузащиты.

Отсутствие прессинга приводило к тому, что фланговые игроки в последствии опускались до уровня защитников, образовывая линию обороны из пяти, а иногда и из шести игроков. Высокая линия обороны и "голые" полуфланги при отсутствии проактивных методов обороны — это систематические слабые места нынешней Барселоны.

После матча Рональд Куман выразил удовлетворение его результатом и отметил реакцию своей команды на пропущенный быстрый гол: "После международной паузы в течение недели мы имеем три домашних матча. Первый из них команда выиграла. Нужно отметить реакцию футболистов на неудачное начало игру. Мы хорошо отреагировали, хорошо сыграли и заслужили победу. После поражений и паузы в чемпионате эта победа очень важна. Мне понравилось как мы действовали с мячом".

Безусловно, эта победа добавит уверенности Барселоне перед матчем с Динамо. Но проблемы команды Рональда Кумана в организации игры никуда не пропали. Во втором тайме при относительно равной игре был продолжительный отрезок, в котором чаша весов вполне могла склониться и в пользу гостей. Валенсия имела несколько голевых моментов, которые возникали и после позиционных и после быстрых атак.

В фазе игры без мяча у Барсы имеются существенные проблемы, которые вряд ли будут исправлены при нынешнем тренерском штабе. Команда слишком пассивно действует в обороне и при этом часто блок располагается слишком высоко. Когда Барселона садит линию обороны, между группой атаки и обороны образуются слишком большие зазоры. Соперники часто пользуются этими зонами и заставляют Барселону прижиматься к собственным воротам.

Однозначно, Барса с ее кадровым потенциалом, несмотря на все свои проблемы, остается достаточно сильным оппонентом. Но, учитывая, стилистику и уровень интенсивности команды Кумана, Динамо имеет серьезные основания рассчитывать на успех. По крайней мере, команда Мирчи Луческу в сравнении с прошлым сезоном подросла до того уровня, который позволяет рассчитывать более чем на хорошие отрезки в матчах с кризисными топ-командами.

Очень важно, чтобы киевляне понимали, что на этот раз они могут быть конкурентоспособными в противостоянии с Барселоной. Это не Бавария, это такие же люди, которые на данном этапе сезона находятся под большим давлением. Нужно сыграть смело и по-спортивному нагло. Потенциальный успех в предстоящем матче позволит молодой команде Луческу сделать важный шаг в своем ментальном развитии.