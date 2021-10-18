Бетис в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании отправился в гости к Алавесу и добыл минимальную победу.

Казалось, команды за девяносто минут игрового времени так и не смогут отметиться забитыми голами, но Иглесиас все-таки открыл счет, принеся победу своей команде.

Алавес — Бетис 0:1
Гол: Иглесиас, 90

Алавес: Пачеко — Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте — Пельистри (Мендес, 77), Пина (Лум, 77), Мойя (Ману Гарсия, 90), Хоселу — де ла Фуэнте (Силла, 69), Риоха.

Бетис: Руй Силва — Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено — Гуардадо, Каналес (Тельо, 65), Вильям Карвалью, Родри (Хоакин, 64) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 76), Фекир (Родригес, 90).

Предупреждения: Риоха — Гонсалес