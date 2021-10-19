Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Эспаньол - Кадис, getty images
19 октября 2021, 00:01
Эспаньол в рамках поединка девятого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и добился уверенной победы.
"Попугаи" смогли открыть счет в компенсированное к первой половине игры время, а в середине второго тайма установили финальный счет.
Эспаньол — Кадис 2:0
Голы: Де Томас, 45+1, Меламед, 65
Эспаньол: Диего Лопес — Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса — Давид Лопес, Дардер, Мелендо (Морланес, 58), де Томас (Димата, 86) — Эмбарба (У Лэй, 90), Морон (Меламед, 58).
Кадис: Ледесма — Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино — Сальви Санчес (Хименес, 61), Фали Хименес (Переа, 60), Йонссон (Алекс Фернандес, 70), Аларкон (Негредо, 70) — Лосано (Кальдерон, 70), Собрино.
Предупреждения: Хиль