Испания

Нападающий Барселоны рассказал о причинах, по которым не стал брать игровой номер своего партнера по сборной.

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро лишь несколько дней формально находился в одной команде со своим соотечественником Лионелем Месси, когда перешел на правах свободного агента в каталонскую Барселону, однако уже через несколько дней стан "блаугранас" покинул один из наиболее влиятельных ее футболистов.

В результате такого стечения обстоятельств, у команды Рональда Кумана образовалась вакантная должность для ношения 10-го игрового номера на футболке, однако Агуэро не стал брать на себя ответственность, и перенимать опыт своего партнера по национальной команде.

В конечном итоге, под "десяткой" было доверено выступать нападающему Ансу Фати, который является очередным воспитанником академии каталонского гранда, а сам Агуэро чуть позднее прокомментировал свое решение в той ситуации.

"Под 19-м номером, который я выбрали в Барселоне, я играл во время чемпионата мира в категории U-20 в Нидерландах, а чуть позднее — в главной команде страны.

У Лео раньше была "десятка", но когда мы поговорили с Пике и другими членами клуба, то я твердо решил, что возьму именно 19-й номер.

Кроме того, посмотрите на Ансу Фати. Он — прирожденная "десятка". Я в восторге от его игры. Он молод, но безумно талантлив, поэтому уже в скором времени ему не составит труда стать лидером команды", — подытожил аргентинский футболист.

Напомним, что матч Динамо Киев — Барселона состоится 20 октября, начало в 19:45 по киевскому времени.