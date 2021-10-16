Француз может покинуть Барселону следующим летом.
Усман Дембеле, Getty Images
16 октября 2021, 14:47
Нападающий Барселоны Усман Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Ювентуса, сообщает Sky Sport Italia.
Дембеле не может договориться о новом контракте с Барселоной и может получить статус свободного агента по окончании сезона. МЮ и Ювентус хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его следующим летом.
В текущем сезоне 24-летний игрок еще не выходил на поле в составе "сине-гранатовых" из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что Дембеле приступил к тренировкам Барселоны в общей группе.