Испания

Француз может покинуть Барселону следующим летом.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Ювентуса, сообщает Sky Sport Italia.

Дембеле не может договориться о новом контракте с Барселоной и может получить статус свободного агента по окончании сезона. МЮ и Ювентус хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его следующим летом.

В текущем сезоне 24-летний игрок еще не выходил на поле в составе "сине-гранатовых" из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Дембеле приступил к тренировкам Барселоны в общей группе.