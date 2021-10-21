Испания

Форвард Барселоны прокомментировал важное решение для своей профессиональной карьеры.

Сразу после окончания поединка третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против киевского Динамо (1:0), было объявлено о факте подписания нового соглашения между нападающим каталонской Барселоны Анссумане Фати и его клубом.

Барселона — Динамо 1:0 Видео гола и обзор матча

Данное важное для его дальнейшей спортивной карьеры событие испанский футболист прокомментировал следующим образом:

"Я очень счастлив продолжать отношения с клубом, в который влюблен с детства. Я работал на благо этой эмблемы все эти годы, и, слава Богу, Барселона дала мне возможность продолжать это делать.

Теперь, я должен продолжать работать над собой, чтобы восстановить уверенность в своих силах непосредственно на футбольном поле.

Цель достаточно проста — как и всегда, развиваться день ото дня как игрок, личность, а также постоянно соревноваться с самим собой, чтобы затем выиграть все", — подытожил футболист.

Отметим, что матч против киевского Динамо стал для Фати лишь пятым в этом сезоне, так как ранее он завершал курс реабилитации от разрыва мениска. На данный момент, Анссумане является автором двух голов и одной голевой передачи в этом сезоне.