Испания

В новом соглашении с молодым испанцем прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Анссумане Фати.

Новое соглашение с 18-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года, а сумма отступных в контракте составляет один миллиард евро.

Напомним, Фати пережил долгое восстановление после травмы, которое заняло 323 дня. С тех пор он провел пять поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

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