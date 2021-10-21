Испания

Президент Ла Лиги дал очередное интервью.

В последнее время президент испанской Ла Лиги достаточно часто появляется в прессе с высказываниями на различную тематику, и при этом не ограничивается лишь СМИ своей родной страны.

На этот раз, посетив ранее Францию, футбольный чиновник попытался поделиться опытом с немецкими коллегами с помощью интервью локальной прессе.

Очевидно, что одним из главных вопросов к руководителю Ла Лиги была ситуация вокруг ухода Лионеля Месси из его чемпионата.

"Повторюсь, что Месси не покидал Барселону по финансовым причинам. У Барселоны были все возможности сохранить его в своей обойме. Во всяком случае, именно так мне говорил Жоан Лапорта в июле, а потом произошло то, что произошло.

Было грустно, потому что было видно, что Лео хотел остаться в команде. Барселона попыталась обвинить в своей неудаче Ла Лигу, но они могли хотя бы начать шевелиться за два месяца до того, как ушел их ключевой игрок, а не за пять дней до того, как должен был стартовать сезон.

Всех интересует, как Барселона получает лицензию перед каждым новым сезоном, если у нее долг в 1,35 млрд евро. Я вообще не вижу проблемы в этой сумме. Но только в том случае, если ей правильно управляют. Уверен, что как только на трибуны вернуться 100% зрителей, Барселона справится со своим балансом, при содействии нынешнего руководства. Как и было уже когда-то.

В связи с уходом Месси и Роналду из Ла Лиги, у нас уже подготовлена стратегия развития на случай того, если чемпионат покидают сильные игроки. Серия А надеялась, что после прихода Криштиану у них вырастет телеаудитория. Посмотрите на их цифры сейчас: падение продаж на внешнем рынке 40%, на внутреннем — 15%.

Все думали, что уход Месси подкосит нашу стоимость продажи телеправ. Однако, ничего подобного не произошло. Мы только недавно продали права на показ сроком на четыре года с 14% прироста в стоимости. С Месси или без него — не было никакой разницы. Никто мне не звонил, и не просил сделать скидку из-за ухода Лео.

Я был бы дураком, если бы сказал, что не хочу, чтобы Месси и Роналду играли в Ла Лиге, но телеканалы не смотрят на отдельных футболистов. Для них куда важнее качественная конкуренция.

Мне не нравится позиция УЕФА по поводу бесконтрольных платежей со стороны инвесторов, как это происходит в ПСЖ. Они хотят заложить в новый финансовый Fair Play налог на роскошь, и при этом снять вообще любые ограничения. К чему это приведет? Ни к чему!

Как мне кажется, куда разумнее было бы ввести жесткий контроль затрат только на основную заявку команды — 25 футболистов. Зачем командам держать у себя больше игроков на высоком обеспечении? Необходимо контролировать входящий поток денег в клубы, как это происходит у нас, в Испании. Да и наказания должны быть строже. Я вижу, что УЕФА готов к переговорам на эту тему, поэтому верю в плодотворное сотрудничество.

Сейчас вот появилась информация о чемпионатах мира раз в два года. Куда? Это разрушит всю экосистему футбола в Европе! Мы много лет потратили только на то, чтобы каждая ассоциация просто синхронизировала свой календарь с остальными. А теперь нам предлагают выкинуть все наработки в мусорный бак. И еще сверху хотят натянуть клубный чемпионат мира! Как это все уместить?

У меня есть чувство, что мы планомерно идем к установлению футбола как вида спорта только для элит. Не исключаю, что лигам придется пойти на сокращение расходов из-за падения стоимости телеправ, да и футболисты начнут зарабатывать куда меньше. Если это так, то проиграем мы все.

Считаю, что нам сейчас важно кооперироваться на национальном уровне. Бундеслига, к примеру, работает на маркетинг куда лучше, чем Ла Лига: продажа прав на стадионы, билеты, инфраструктура, спонсоры. Нашим клубам можно этому поучиться. Немецкий чемпионат в этом контексте — эталон качества.

С другой стороны, за рубежом этот чемпионат продается куда хуже нашего, так как у нас сильнее именно глобальная стратегия. Это повышает ценность наших телевизионных прав на рынке. Для развития это также важно. Вот вам и пример, как мы можем обмениваться опытом в достаточно серьезных вопросах", — подытожил чиновник.

Ранее, Хавьер Тебас прошелся с критикой по президенту ПСЖ.