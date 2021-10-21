Испания

Испанец травмировался во встрече с Динамо.

Защитник Барселоны Хорди Альба может пропустить матч с мадридским Реалом из-за проблем со здоровьем, сообщает издание AS.

Альба травмировался во встрече с Динамо (1:0) в Лиге чемпионов, хоть и провел на поле все 90 минут. Испанский фулбек получил растяжение мышц правой ноги и может не восстановиться к Эль-Класико.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 6 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в поединке с Реалом Барселона не сможет рассчитывать на трех игроков.

Матч Барселона – Реал в 10-м туре Примеры состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.