Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 10 тура испанской Ла Лиги Осасуна в домашних стенах не удержала победу над Гранадой (1:1).

Счет был открыт прямо под конец первого тайма. После прострела с фланга Чими сумел сильно пробить в левый от себя угол ворот — 1:0.

За 15 минут до конца игры Осасуна осталась в меньшинстве. Коте подвел команду. И гости этим сумели воспользоваться. На 90 минуте Монторо счет сравнял.

Осасуна — Гранада 1:1

Голы: Чими, 45+1 — Монторо, 90

Осасуна: Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Коте, Роберто Торрес (Мартинес, 79), Ойер Санхурхо (Монкайола, 67), Рубен Гарсия (Санчес, 79), Брашанац (Хуан Крус, 79), Торро, Чими Авила (Кике Гарсия, 67).

Гранада: Луиш Машимиану, Кини (Арьяс, 71), Диас, Абрам, Нева (Эскудеро, 83), Рочина, Гоналон (Мончу, 38), Милья, Бакка (Молина, 71), Суарес, Мачис (Монторо, 83).

Предупреждения: Видаль, Абрам, Бакка, Рочина.

Удаление: Коте