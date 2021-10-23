Испания

Наставник Реала пообщался с прессой.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анелотти прокомментировал предстоящее дерби против Барселоны в Ла Лиге.

"Соперничество Барселоны и Реала очень велико, и качество наших игр очень хорошее. Ощущение такое же, как в дерби Милан — Интер или Челси — Тоттенхэм. Я никогда не выигрывал Эль-Класико, так что пора уже. Но это такие же три очка, как и другие, необходимые для победы в Ла Лиге.

Мои чувства такие же, как те, которые я испытывал, когда Криштиану и Месси были на поле в дерби. Это особенная игра. Теперь есть другие игроки, и для меня молодежь Барселоны исключительна. Класико будет существовать без Месси, Криштиану, Серхио Рамоса и без тех, кто есть сейчас".

"Бояться — это хорошо. Страх — это то, что появляется перед игрой, после тренировки ... Это что-то постоянное. У меня перед игрой хорошее предчувствие.

В нашем противостоянии никогда нет фаворитов. Барселона хорошо сыграла в последних нескольких играх. Есть много факторов, которые повлияют на завтрашний поединок", — сказал Анчелотти.