Испания

Нидерландец рассказал об ожиданиях от Эль-Класико.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился своим мнением о предстоящей встрече с мадридским Реалом в 10-м туре Примеры.

"Не думаю, что будет создано много моментов. Важность будет иметь эффективность. Каждый из нас должен показать свои лучшие стороны в таком матче.

Ни мы, ни они не сможем удивить друг друга. Мы знаем, чего ожидать. У них очень опытная команда с великолепными игроками. Для нас будет важно владеть мячом и сдерживать их контратаки.

Я чувствую поддержку руководства, но знаю, что все будет зависеть от результатов.

Между командами есть разница в опыте, но у нас также есть опытные игроки. Мы более-менее находимся на одном уровне. Есть аспекты, в которых они лучше, есть такие, где лучше мы. Мы пытаемся выжать максимум, я не вижу фаворита в завтрашнем матче", – приводит слова Кумана издание Marca.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в поединке с Реалом Барселона не сможет рассчитывать на трех игроков.