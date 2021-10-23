Испания

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Матч десятого тура испанской Примеры между Эльче и Эспаньолом завершился со счетом 2:2.

Хозяева вышли вперед в середине второго тайма благодаря голу Лукаса Бойе. Каталонский клуб вышел вперед в начале второго тайма после голов Ману Морланеса и Рауля де Томаса, но пропустили на 84-й минуте от Дарио Бенедетто.

Эльче – Эспаньол 2:2

Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 – Морланес, 51, де Томас, 52.

Эльче: Касилья, Барраган (Милья, 83), Бигас, Верду, Мохика, Пасторе (Бенедетто, 64), Фидель, Маскарель (Моренте, 63), Гути (Паласиос, 82), Лукас Перес (Гумбау, 63), Бойе.

Эспаньол: Диего Лопес, Хиль (Мерида, 82), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес (Морланес, 46), Дардер (Эррера, 67), Мелендо (Алеиш Видаль, 75), У Лэй (Меламед, 46), де Томас, Эмбарба.

Предупреждения: Верду, Паласиос, Бигас – Диего Лопес.