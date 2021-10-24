Испанский клуб нацелился на форварда Сассуоло.
Жереми Бога, Getty Images
24 октября 2021, 12:20
Нападающий Сассуоло Жереми Бога попал в сферу интересов Бетиса, сообщает портал Calcio Mercato.
Испанский клуб следит за ивуарийским вингером и попытается заполучить его следующим летом на правах свободного агента. Руководство "вердибланкос" рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Кристиану Тельо, который может покинуть клуб уже в январе.
В текущем сезоне Бога провел 7 поединков в составе Сассуоло, отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал в сферу интересов Ньюкасла.