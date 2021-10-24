В центральном поединке десятого тура испанской Ла Лиги Барселона примет на своем поле мадридский Реал.

Тренерские штабы Рональда Кумана и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами на данное противостояние.

Стартовый состав Барселоны:

Стартовый состав Реала:

Напомним, матч Барселона — Реал Мадрид состоится сегодня, 24 октября, в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.