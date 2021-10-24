Серхио Агуэро, Getty Images
24 октября 2021, 16:23
В центральном поединке десятого тура испанской Ла Лиги Барселона примет на своем поле мадридский Реал.
Тренерские штабы Рональда Кумана и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами на данное противостояние.
Стартовый состав Барселоны:
Стартовый состав Реала:
Напомним, матч Барселона — Реал Мадрид состоится сегодня, 24 октября, в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.