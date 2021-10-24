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Севилья - Леванте, getty images
24 октября 2021, 18:56
В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Севилья одержала на своем поле победу над Леванте со счетом 5:3.
Команды забили все голы еще до 64 минуты — левантийцы смогли немного напрячь соперника, но отыграться так и не удалось.
Обзор матча:
Севилья — Леванте 5:3
Голы: Оливер Торрес, 8, Рафа Мир, 24, Диего Карлос, 38, Мунир, 50, Фернандо, 64 — Моралес, 33, 55, Мелеро, 61.
Севилья: Дмитрович, Навас, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 78), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Мунир (Окампос, 69), Рафа Мир.
Леванте: Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 73), Мартинес (Мальса, 46), Радоя (Барди, 46), Мелеро, Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 56).
Предупреждения: Фернандо — Мальса, Клерк.