Испания

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В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Севилья одержала на своем поле победу над Леванте со счетом 5:3.

Команды забили все голы еще до 64 минуты — левантийцы смогли немного напрячь соперника, но отыграться так и не удалось.

Обзор матча:

Севилья — Леванте 5:3

Голы: Оливер Торрес, 8, Рафа Мир, 24, Диего Карлос, 38, Мунир, 50, Фернандо, 64 — Моралес, 33, 55, Мелеро, 61.

Севилья: Дмитрович, Навас, Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Акунья, 78), Фернандо, Дилэйни (Жордан, 56), Оливер Торрес (Оскар Родригес, 78), Сусо (Ламела, 69), Мунир (Окампос, 69), Рафа Мир.

Леванте: Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 73), Мартинес (Мальса, 46), Радоя (Барди, 46), Мелеро, Моралес, Де Фрутос, Сольдадо (Дани Гомес, 56).

Предупреждения: Фернандо — Мальса, Клерк.