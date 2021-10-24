Испания

Виллиан Жозе забил победный гол.

Бетис в рамках поединка чемпионата Испании принимал на своем поле Райо Вальекано и добился победы со счетом 3:2.

"Бетикос" забили два гола в середине первого тайма, но позволили сопернику отыграться, однако Виллиан Жозе принес три очка своей команде ударом с пенальти.

Бетис — Райо Вальекано 3:2

Голы: Морено, 22, Хуанми, 24, Виллиан Жозе, 75 — Нтека, 45+1, Гарсия, 65

Бетис: Браво — Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено — Каналес (Вильям Карвалью, 80), Родригес, Родри (Гуардадо, 70), Хуанми (Лайнес, 70) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 88), Фекир.

Райо Вальекано: Димитриевски — Эрнандес (Паласон, 46), Мараш (Посо, 88), Катена — Фран Гарсия, Балиу, Гарсия, Унаи Лопес, Сисс (Комесанья, 46) — Нтека (Бебе, 80), Трехо (Фалькао, 71).

Предупреждения: Гонсалес — Гарсия, Трехо