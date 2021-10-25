Испания

У Андрея Лунина появился шанс дебютировать в этом сезоне за Реал.

В 10-м туре испанской Ла Лиги Реал в напряженном поединке обыграл Барселону 2:1.

Тем не менее, для поклонников мадридского клуба есть и плохие новости после этой встречи — травмы получили голкипер команды Тибо Куртуа и хавбек "сливочных" Федерико Вальверде.

В середине второго тайма Вальверде вышел на поле вместо Родриго, однако не сумел доиграть матч по причине травмы — футболист пожаловался на проблемы с коленом.

Что касается Куртуа, то в одном из простых эпизодов голкипер также почувствовал дискомфорт в ноге, однако сумел продолжить поединок после оказанной ему медицинской помощи. Как сообщает Sport.es, сегодня оба футболиста пройдут углубленное обследование, которое даст более ясную картину относительно характера повреждений футболистов.

Напомним, украинский вратарь Реала Андрей Лунин является дублером Тибо Куртуа и еще не играл за команду Анчелотти в этом сезоне. Таким образом, у украинца появляется шанс заменить своего более именитого напарника.