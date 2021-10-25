Испания

Сергей Костенюк разбирает минувший центральный поединок 10-го тура чемпионата Испании.

В первом Эль-Класико сезона Барселона Рональда Кумана на "Камп Ноу" уступила Реалу Карло Анчелотти. Разберем основные тактические аспекты принципиального противостояния.

В некоторой степени, в подготовке команд к матчу поучаствовали гранды украинского футбола. Динамо и Шахтер в рамках группового турнира Лиги чемпионов, по сути, оказались спарринг партнерами для Барселоны и Реала перед их очной встречей. В матчах с нашими лидерами лучшее впечатление произвела команда Карло Анчелотти. В принципе, Класико подтвердило мнение, что на данном этапе Реал является более сбалансированной, целостной и эффективной командой.

Анчелотти был очень доволен игроками, которые вышли в старте против Шахтера и в принципе, по его высказываниям на пресс-конференции читалось, что он хочет сыграть с Барсой тем же составом. В свою очередь, Куман после победы над Динамо произвел в старте две замены. Вместо Лангле на свою законную позицию в центре обороны вернулся отбывавший дисквалификацию в еврокубках Эрик Гарсия, а на позиции центрфорварда Люка де Йонга сменил Фати.

Обе команды ожидаемо сыграли по схемам 4-3-3. Следует отметить корректив Кумана. На этот раз в оптимальной тройке хавбеков Гави играл правую "восьмерку", а Фрэнки де Йонг соответственно – левую.

Барселона — Реал 1:2 (0:1)

Голы: Агуэро 90+6 (Дест) — Алаба 32 (Родриго), Васкес 90+4

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Коутиньо, 45), Пике, Гарсия, Альба — Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Люк Де Йонг, 85) — Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74)

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Родриго (Вальверде 71 (Карвахаль, 90), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87)

Предупреждения: Пике — Менди

Удары (в створ) – 12(2):10(5)

Удары из пределов штрафной – 9:9

Удары после стандартов – 2:1

Удары головой – 3:1

Владение – 51,6%:48,4%

Точность передач – 89%:84%

Длинные передачи – 29:53

Короткие передачи – 488:432

Кроссы – 34:6

Ключевые передачи – 11:10

Передач подряд – 5:6

Передачи в первую треть – 54:164

Передачи во вторую треть – 223:228

Передачи в финальную треть – 240:93

Дриблинг (успешный) – 10(7):17(9)

Офсайды – 2:5

Фолы – 17:13

Реал практически не уступил Барсе во владении мячом, незначительное итоговое преимущество в этом далеко не самом важном показателе хозяева получили за счет концовок обоих таймов. В целом же, команда Анчелотти не уступала в контроле в первых двух третях поля, тогда, как в финальной трети показатели существенно разятся. Это обусловлено планом на игру Реала, который целенаправленно действовал вторым номером, сделав ставку на быстрые атаки через фланги, преимущественно, через левый край.

Барселона в своих позиционных атаках, также заваливалась на свой левый фланг. Показатели активности в горизонтальных зонах фактически копируют тепловую карту матча. Как это ни парадоксально, но достаточно часто в противостоянии сопоставимых по уровню команд побеждает та, у которой в итоге имеется меньший процент активных действий на трети поля соперника. В большинстве случаев у команды, которая выигрывает, этот показатель снижается по ходу матча. Источником этого регресса является не уровень игры, а требования эволюции матча. Более успешный коллектив достаточно часто начинает опускать линию обороны и играет по счету, заставляя оппонента увеличивать площадь свободного пространства за линией обороны. Так что 17% Реала в финальной трети поля это не проблема. Гости за счет своих быстрых атак создали достаточное количество голевых моментов, чтобы задолго до компенсированного времени закрыть матч.

Барселона отрезками выглядела неплохо. Команда Кумана была очень близка к тому, чтобы открыть счет в матче (убойный момент Деста), да и при 0:1 хозяева поля имели несколько шансов сравнять счет. Но, каждый этот момент обходился каталонцам слишком дорого. Высокая линия обороны и несовершенный прессинг Барсы позволяли Реалу иметь свои систематические выходы в быстрые атаки.

С точки зрения тактики, нельзя сказать, что это было противостояние топ-уровня. Относительно своего высочайшего статуса, обе команды выглядят достаточно сыроватыми в этом компоненте футбола. В очных противостояниях топов в тех же чемпионатах Англии и Германии можно наблюдать за полным спектром важнейших аспектов футбола. Реал и Барселона в противостояниях с достойными оппонентами, по большому счету, способны на соответствующего уровня действия лишь в быстрых атаках. Вполне можно допустить, что если бы Дест открыл счет, то мы бы сейчас оценивали эту игру, как лучшую для Кумана в сезоне. Но, опять же, это бы произошло исключительно за счет быстрых атак. Примеры побед над Шахтером и Динамо не уместны, наши лидеры находятся в другой весовой категории.

Одной из главных тактических особенностей матча можно назвать элементы персональной опеки в исполнении обеих команд.

В частности, у Реала в позиционной обороне Кроос и Модрич старались контролировать своих коллег по Барсе – Гави и де Йонга соответственно.

На скриншоте выше – структура позиционной атаки хозяев поля и ориентировки игроков Реала в деструктивной фазе. Бензема осуществлял относительное давление на центрбеков Барсы, пытаясь по возможности перекрывать вектор на Бускетса, которого с небольшим зазором контролировал Каземиро. "Восьмерки", как мы уже отметили, держали своих коллег, а дисциплинированный Родриго встречал создающего ширину атаки Барселоны — Альбу. Левый вингер Барсы, как и в матче с Динамо, смещался в полупространство, открывая зону для подключений Альбы.

В фазе игры без мяча, Барселона также исповедовала смешанный метод обороны. Зонный принцип сосуществовал с персональными ориентировками отдельных исполнителей. В частности, Гарсия часто шел за Бензема, когда тот опускался в глубину, пытаясь открываться в свободных зонах.

Хавбеки команды Кумана разбирали тройку полузащитников Реала, и пока хватало сил выдерживать необходимую интенсивность для прессинга, в принципе пресекали все попытки гостей организовать позиционные атаки.

Этот взаимный метод персональной опеки в середине поля осложнял взаимодействия команд в позиционном наступлении и максимально поднимал ставки в переходных фазах игры.

На мой взгляд, хозяева поля недооценили потенциальные возможности главного героя Класико – Алабы. Австриец по праву был признан игроком матча. Именно он стал автором ключевого момента в матче, да и, в общем, был эффективен во всех фазах игры. Держа хавбеков и контролируя фланговых защитников, игроки Барселоны порой давали слишком много свободы Алабе.

Методы Реала в конструктивной фазе были очень просты, но от этого достаточно эффективны. Высокая линия обороны соперника сама предлагала делать забросы на ход быстрому Винисиусу. Предположить то, что бразилец будет иметь преимущество над Мингесой на пространстве было нетрудно.

Во втором тайме Куман внес существенные коррективы и поменял схему на 4-2-3-1. Вместо Мингесы вышел Коутинью. Главный тренер Барселоны понял, что против Винисуаса нужно поставить более быстрого игрока и опустил на позицию правого защитника Деста. На правый фланг атаки перешел Гави, а Коутинью играл условную "десятку". Вполне возможно, что данная структура и Дест вместо Мингесы на фланге обороны могли бы принести пользу в первом тайме. Но, во втором, как и в игре с Динамо Барселона быстро подсела физически. Реал все больше имел возможностей на контратаках и при лучшей реализации выходов мог разгромить соперника.

После матча Карло Анчелотти выразил удовлетворение, как результатом, так и игрой своей команды: "Я рад победе в Класико, потому что это самая важная игра. Я не очень люблю говорить про соперника, но они также сыграли хороший матч. Нам удалось неплохо показать себя в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим. Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была сложной".

Рональд Куман также был доволен уровнем игры и прогрессом своей команды и отметил важность первого гола в матче: "Разумеется, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем Реалу. Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0 - игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи.

Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность вывести нас вперед. Мы знали, что будет тяжело, если Реал забьет, учитывая уровень его игры в обороне. В Классико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Но отступать нельзя, впереди матч в среду. Чемпионат длинный".

В принципе, Барселона неплохо выглядит в октябре. Команда Кумана прибавила, но она по-прежнему оказывается не способной выигрывать большие матчи. Команда потерпела тяжелое с ментальной точки зрения поражение. Отпустило Реал на пять очков и в Лиге чемпионов рискует остаться без плей-офф. Кстати, это уже четвертое подряд поражение Барсы в Класико.

При этом, нельзя сказать, что каталонцы не добирают. На мой взгляд, команда имеет то, что заслуживает. "Сине-гранатовым" по-прежнему не хватает идей в позиционных атаках и баланса. Команда кумана весьма уязвима при переходе в оборону и заметно снижает интенсивность взаимодействий после 50-55 минуты матча. С таким букетом проблем, вряд ли у проекта Кумана можно увидеть серьезные перспективы в сезоне. "Блаугранас" нуждаются в новом главном тренере, который будет соответствовать стандартам.

Реал одержал заслуженную победу, но "сливочные" также не демонстрируют уровня, который бы им позволял вернуть былое величие. Штабу Анчелотти еще предстоит хорошенько потрудиться, чтобы улучшить игру команды во всех аспектах. Пока мы имеем достаточно хорошую позиционную оборону и эффективные быстрые атаки. Но, в конструктивной фазе и в проактивных методах обороны еще нужно прибавлять. Одних контратак в плей-офф Лиги чемпионов будет недостаточно, чтобы конкурировать с Баварией и тройкой английских грандов. Но, даже не смотря на непродолжительный срок работы в клуб Анчелотти, его проект выглядит более зрелым, чем Барселона Кумана.

Сергей Костенюк, Football.ua