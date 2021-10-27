Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

Барселона в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Испании отправится в гости к Райо Вальекано.

Райо Вальекано — Барселона

Среда, 27 октября, 20:00. Стадион Кампо-Де-Вальекас, Мадрид. Главный арбитр встречи — Матеу Лаос.

Барселона подходит к данному матчу в середине турнирной таблицы — на девятом месте с пятнадцатью набранными баллами. Сенсация или нет, но Райо Вальекано находится на две позиции выше — на седьмом месте с шестнадцатью очками. Однако нужно учитывать, что хозяева отчетной встречи провели на матч больше.

В прошлом туре "сине-гранатовые" играли на своем поле против Реала в принципиальной встрече и уступили со счетом 1:2. Нельзя сказать, что каталонцы были безнадежными. Они создавали достаточное количество моментов, а потому имеют все шансы реабилитироваться в игре против скромного Райо Вальекано.

"Пчелы" чередуют удачные результаты с поражениями. В минувшем туре чемпионата Испании Райо Вальекано гостил у Бетиса и потерпел поражение в результативном матче со счетом 2:3. Примечательно, что у команды одна из самых результативных атакующих линий в чемпионате — больше забитых голов только у Реала.

Оглядываясь на последние результаты в очных встречах между этими командами, можно смело сказать, что игры получаются результативными. В среднем команды забивали по пять голов за игру на двоих в последних пяти поединках.

Рональд Куман по-прежнему не может рассчитывать на полноценную обойму футболистов из-за травм некоторых игроков. В первую очередь, стоит говорить о Педри и Френки Де Йонге — основных исполнителях в линии полузащиты. Также не будет Дембеле, Араухо и Брайтвейта.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Меркеланс — Брайтвейт, Араухо, Педри, Дембеле, Де Йонг

Интересные факты:

Барселона выиграла последние 14 матчей против Райо Вальекано во всех соревнованиях.

Барселона забила не менее 2 голов в последних 14 матчах против Райо Вальекано во всех соревнованиях.

Райо Вальекано выиграл последние 4 домашних матча в Ла Лиге.

Райо Вальекано забивал не менее 2 голов в последних 4 домашних матчах Ла Лиги.