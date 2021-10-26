Победителя противостояния определил единственный гол Ндиайе.
Алавес - Эльче, Getty Images
26 октября 2021, 21:55
Завершился поединок 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором Алавес принимал на своем поле Эльче и одержал минимальную победу.
Автором единственного гола в данном противостоянии стал Мамаду Ндиайе на 47-й минуте, который и принес в актив хозяев три очка.
Алавес — Эльче 1:0
Гол: Ндиайе, 47
Алавес: Пачеко (Сивера, 84), Наварро (Агиррегабириа, 60), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 60), Пере Понс (Мендес, 74), Лум, Пельистри (Ману Гарсия, 74), Хоселу, Риоха.
Эльче: Касилья, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Пасторе, 63), Маскарель (Гумбау, 80), Гути, Моренте (Милья, 74), Лукас Перес (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 74).
Предупреждения: Наварро — Роко.